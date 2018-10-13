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Новое обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи персональных компьютеров, на которых установлена операционная система Windows 10, пожаловались на серьёзную проблему, связанную с последним обновлением программного обеспечения. Дело в том, что после загрузки нового контента на девайсе резко всплывает «синий экран смерти», сообщающий о серьёзном сбое.

Новое обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Апдейт под номером KB4464330 был разработан для устранения ошибки, которая вызывала уничтожение файлов пользователя, впрочем, новое обновление вызвало ещё более серьезные неполадки Windows 10. Юзеры отметили, что установка программного обеспечения вначале привела к перезагрузке компьютера, а затем к появлению «синего экрана смерти» и уведомлению о неустранимой неполадке в работе операционной системы.

Эксперты, изучившие проблему, выяснили, что с ней, как правило, сталкивались те пользователи, у которых ноутбуки или компьютеры произведены брендом Hewlett-Packard. Позже ошибка была обнаружена в файле, входящем в предустановленное программное обеспечение. Только при изменении этого документа ошибка пропадает.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:15

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