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Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс может быть Сергей Яковенко

Многие гадают, действительно ли беременна Эвелина Бледанс, или это просто способ поднять свою популярность. Другие в это время пытаются выяснить, кто же является отцом третьего ребенка телеведущей, и по предварительным данным, им может оказаться 26-летний Сергей Яковенко.

Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс может быть Сергей Яковенко

В последнее время Сергей Яковенко очень часто появляется на фотографиях Эвелины Бледанс, и он неоднократно был замечен в ее компании. Несколько недель назад телеведущая опубликована в своем Instagram снимок с этим молодым человеком. На фото телеведущая запечатлена в открытом купальнике в обнимку с Сергеем Яковенко, на котором были надеты лишь черные плавки.

Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс может быть Сергей Яковенко

На мысли о том, что именно этот молодой человек может является отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс, наталкивает и его появление на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, выпуск которого был посвящен беременности телеведущей. Сама знаменитость настаивает на том, что Сергей Яковенко для нее просто хороший друг.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:04

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