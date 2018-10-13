Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс может быть Сергей Яковенко

В последнее время Сергей Яковенко очень часто появляется на фотографиях Эвелины Бледанс, и он неоднократно был замечен в ее компании. Несколько недель назад телеведущая опубликована в своем Instagram снимок с этим молодым человеком. На фото телеведущая запечатлена в открытом купальнике в обнимку с Сергеем Яковенко, на котором были надеты лишь черные плавки.На мысли о том, что именно этот молодой человек может является отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс, наталкивает и его появление на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, выпуск которого был посвящен беременности телеведущей. Сама знаменитость настаивает на том, что Сергей Яковенко для нее просто хороший друг.