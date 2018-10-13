«Роскосмос» будет ходатайствовать о награждении экипажа «Союз МС-10»
«Роскосмос» будет ходатайствовать о награждении космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейгса. Также к наградам представят спасателей экипажа «Союз МС-10».
В результате аварии на ракете-носителе «Союз-ФГ» экипаж космонавтов совершил вынужденную посадку в степях Казахстана 11 октября. Экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о своём местонахождении.
«Роскосмос» подаст заявку о награждении Овчинина и Хейгса за мужественное проявление высококвалифицированных действий. Так же к награде будут представлены участники спасательной миссии.
В результате аварии на ракете-носителе «Союз-ФГ» экипаж космонавтов совершил вынужденную посадку в степях Казахстана 11 октября. Экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о своём местонахождении.
«Роскосмос» подаст заявку о награждении Овчинина и Хейгса за мужественное проявление высококвалифицированных действий. Так же к награде будут представлены участники спасательной миссии.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:45