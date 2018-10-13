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На Рождество-2018 эксперты ожидают антирекорд по продаже смартфонов

Эксперты IT-индустрии заявили, что ожидают антирекорда по продаже смартфонов на Рождество-2018. По словам исполнительного директора Lite-On Technology, которая поставляет зарядные устройства, Уоррена Чена, это связано с торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом, и она усугубляет положение и без того стагнирующего рынка смартфонов.


На Рождество-2018 эксперты ожидают антирекорд по продаже смартфонов

Адам Лин, руководитель Largan Precision, поставляющей камеры для гаджетов, также придерживается аналогичной точки зрения. Он заявил, что индустрию ждет очень непростой период: рынок начнет падать уже в октябре, и в ноябре уровень продаж снизится еще сильнее. Все клиенты Largan Precision уже начали корректировать объем заказов в сторону уменьшения в ближайший период.

Отметим, что эти прогнозы несмотря на то, что уже на следующей неделе будут представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, а также откроется предзаказ на iPhone XR.


 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:30

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