На Рождество-2018 эксперты ожидают антирекорд по продаже смартфонов

Адам Лин, руководитель Largan Precision, поставляющей камеры для гаджетов, также придерживается аналогичной точки зрения. Он заявил, что индустрию ждет очень непростой период: рынок начнет падать уже в октябре, и в ноябре уровень продаж снизится еще сильнее. Все клиенты Largan Precision уже начали корректировать объем заказов в сторону уменьшения в ближайший период.Отметим, что эти прогнозы несмотря на то, что уже на следующей неделе будут представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, а также откроется предзаказ на iPhone XR.