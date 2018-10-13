В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов сообщил, что актера, художественного руководителя Московского драматического театра госпитализировали в Москве. Из-за тяжелой болезни он не сможет посетить заседание суда по делу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.
На данный момент медики оценивают состояние здоровья 83-летнего Джигарханяна как средней тяжести. Диагноз актера не сообщается из-за врачебной тайны. Парфенов подчеркнул, что в больнице стабилизировали состояние пациента. Судебное заседание по делу Цымбалюк-Романовской пройдет 22 октября без участия актера.
Отметим, что с начала текущего года это пятая госпитализация Армена Джигарханяна. В начале 2018 года его госпитализировали в больницу с сердечным приступом.
На данный момент медики оценивают состояние здоровья 83-летнего Джигарханяна как средней тяжести. Диагноз актера не сообщается из-за врачебной тайны. Парфенов подчеркнул, что в больнице стабилизировали состояние пациента. Судебное заседание по делу Цымбалюк-Романовской пройдет 22 октября без участия актера.
Отметим, что с начала текущего года это пятая госпитализация Армена Джигарханяна. В начале 2018 года его госпитализировали в больницу с сердечным приступом.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:09