В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

На данный момент медики оценивают состояние здоровья 83-летнего Джигарханяна как средней тяжести. Диагноз актера не сообщается из-за врачебной тайны. Парфенов подчеркнул, что в больнице стабилизировали состояние пациента. Судебное заседание по делу Цымбалюк-Романовской пройдет 22 октября без участия актера.Отметим, что с начала текущего года это пятая госпитализация Армена Джигарханяна. В начале 2018 года его госпитализировали в больницу с сердечным приступом.