АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов сообщил, что актера, художественного руководителя Московского драматического театра госпитализировали в Москве. Из-за тяжелой болезни он не сможет посетить заседание суда по делу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.


В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

На данный момент медики оценивают состояние здоровья 83-летнего Джигарханяна как средней тяжести. Диагноз актера не сообщается из-за врачебной тайны. Парфенов подчеркнул, что в больнице стабилизировали состояние пациента. Судебное заседание по делу Цымбалюк-Романовской пройдет 22 октября без участия актера.

Отметим, что с начала текущего года это пятая госпитализация Армена Джигарханяна. В начале 2018 года его госпитализировали в больницу с сердечным приступом.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс
В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его
Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99
УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей
Huawei на развитие искусственного интеллекта
FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80
Опубликованы первые фото новейшего китайского
В Сети появились новые изображения Skoda Rapid
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя
Максим Галкин похвастался красивыми осенними
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и
Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в
Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали
«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением
В Пентагоне усомнились в успехе России при
Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме
В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел
Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех
Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить
Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира
Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом
Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой
Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»
Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной
Просмотреть все новости