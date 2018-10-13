Ученые назвали 5 диет, способствующих эффективному жиросжиганию

Начинает топ. Известно, что яйцо является источником протеина и белка, их рекомендуют эксперты употреблять утром, но не больше двух штук. В качестве напитка к завтраку можно остановиться на выборе грейпфрутового сока, и в течение всего дня стоит следить за водным балансом. В обед можно есть капусту брокколи и постный белок, например куриное филе, а на ужин подойдет легкий салат и рыба. Такая диета способна помочь сбросить вес в течение 14 дней.Далее по списку всем известная, она предполагает употребление свежих овощей, йогуртов, кефиров и яиц. Также стоит отказаться от жирного вида мяса, вредных добавок, и полуфабрикатов. Третье место отведено, где главной задачей является замена углеводов жирами. Однако нужно знать, что она может повлиять на количество сахара в крови.На четвертом месте оказалась популярная и простая. Она является самой демократичной из всех, ведь здесь нет строгих правил и рамок. В течение пяти дней разрешено есть все, что захочется, а затем два дня нужно снизить потребление калорий до 700. Пятое место заняла самая сложная диета автором, которой стал французский врач Пьер Дюкан (). Она состоит из нескольких этапов, каждый их которых способен определенным образом повлиять на ход сжигания лишнего жира. Диета поможет сбросить около 15 килограмм за две недели.