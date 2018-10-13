Toyota начала отзывать C-HR из-за отваливающихся колес

Разработчики японской компании отмечают, что потеря одного колеса резко увеличивает вероятность попадания в ДТП. По предварительным данным, ошибка произошла еще на конвейере. Подробности неисправности пока не сообщаются.Все владельцы неисправных внедорожников получат извещение о необходимости посещения дилерской станции технического обслуживания. Ремонтные бригады тщательно обследуют автомобиль и ликвидируют неисправности. Все работы оплатит производитель. Отмечается, что национальная администрация безопасности дорожного движения США не получала сообщений об авариях из-за отвалившегося заднего колеса.На минувшей неделе разработчики Toyota объявили самый масштабный отзыв гибридных автомобилей, под который попали 2,4 млн моделей. Также до этого была начата отзывная кампания 168 тысяч автомобилей из-за проблем в блоке управления подушками безопасности.