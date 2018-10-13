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Toyota начала отзывать C-HR из-за отваливающихся колес

В американском офисе компании Toyota начали отзывать кроссоверы C-HR. Это связано с проблемой отваливающихся колес из-за неправильно затянутых болтов подшипника ступицы.


Toyota начала отзывать C-HR из-за отваливающихся колес

Разработчики японской компании отмечают, что потеря одного колеса резко увеличивает вероятность попадания в ДТП. По предварительным данным, ошибка произошла еще на конвейере. Подробности неисправности пока не сообщаются.

Все владельцы неисправных внедорожников получат извещение о необходимости посещения дилерской станции технического обслуживания. Ремонтные бригады тщательно обследуют автомобиль и ликвидируют неисправности. Все работы оплатит производитель. Отмечается, что национальная администрация безопасности дорожного движения США не получала сообщений об авариях из-за отвалившегося заднего колеса.

На минувшей неделе разработчики Toyota объявили самый масштабный отзыв гибридных автомобилей, под который попали 2,4 млн моделей. Также до этого была начата отзывная кампания 168 тысяч автомобилей из-за проблем в блоке управления подушками безопасности.


 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:30

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