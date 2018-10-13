АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в нетрадиционной ориентации

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина спровоцировала своим поведением слухи о нетрадиционной ориентации.

Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в нетрадиционной ориентации

Не секрет, что полным фиаско закончились все попытки эпатажной участницы прославленного телепроекта «Дом-2» построить любовь под прицелом многочисленных видеокамер. В итоге после не оправдавшего надежд Романа Гриценко Елена Хромина решила утешиться в объятиях у Саймона Марданшина. Тем не менее, и эти романтические отношения обернулись для парочки бесконечной чередой ссор и даже рукоприкладством со стороны весьма несдержанного молодого человека.

Однако даже после ухода за ворота Елена Хромина долгое время верила в то, что они с Саймоном в итоге совсем скоро воссоединятся и вне Периметра станут по-настоящему счастливой парой. Впрочем, девушка снова была обманута, ведь ее ожидания вновь не оправдались. Неожиданно для Лены Марданшин решил в очередной раз попытать свою удачу на скандальном телешоу, но позвать с собой бывшую возлюбленную парень так и не удосужился.

По мнению многочисленных телезрителей, несмотря на то, что звучит это невероятно, они уверены, что Елена Хромина просто разочаровалась в мужчинах. Поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что девушка обратила свое внимание на девушек. И первой, с кем скандалистка решила закрутить роман, оказалась ее коллега по съемочной площадке – Карина Пронина.

Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в нетрадиционной ориентации

А появились подобные слухи в социальных сетях после того, как Елена Хромина и Карина Пронина во всеуслышание заявили, что намерены в ближайшее время сделать одинаковые татуировки, которые они посвятят друг другу. Сейчас интернет-пользователи то и дело обсуждают нетрадиционную ориентацию эпатажной звезды «Дома-2».

«Хромина разочаровалась в мужиках и начала встречаться с себе подобными! Да, это смешно звучит, но это факт! Я вчера видела Лену с Кариной в клубе. Они на самом деле ведут себя, как девушки, которых связывает нечто большее, чем просто дружба!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и
Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в
Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали
«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением
В Пентагоне усомнились в успехе России при
Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме
В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел
Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех
Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить
Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира
Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом
Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой
Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»
Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной
В России ученые разработали сплав, способный
Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров
Квартира Матильды и Сергея Шнуровых выставлена на
Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым
В Японии упавший метеорит повредил крышу дома
Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы
Suzuki Vitara и SX4 подорожали на 20 тысяч рублей
Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на
Климатологи: В глобальном потеплении для России
Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой
День учителя могут сделать общенациональным
Порезанную картину Бэнкси продали на Sotheby's
Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл на свадьбе
Просмотреть все новости