Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в нетрадиционной ориентации

«Хромина разочаровалась в мужиках и начала встречаться с себе подобными! Да, это смешно звучит, но это факт! Я вчера видела Лену с Кариной в клубе. Они на самом деле ведут себя, как девушки, которых связывает нечто большее, чем просто дружба!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.

Не секрет, что полным фиаско закончились все попытки эпатажной участницы прославленного телепроекта «Дом-2» построить любовь под прицелом многочисленных видеокамер. В итоге после не оправдавшего надежд Романа Гриценко Елена Хромина решила утешиться в объятиях у Саймона Марданшина. Тем не менее, и эти романтические отношения обернулись для парочки бесконечной чередой ссор и даже рукоприкладством со стороны весьма несдержанного молодого человека.Однако даже после ухода за ворота Елена Хромина долгое время верила в то, что они с Саймоном в итоге совсем скоро воссоединятся и вне Периметра станут по-настоящему счастливой парой. Впрочем, девушка снова была обманута, ведь ее ожидания вновь не оправдались. Неожиданно для Лены Марданшин решил в очередной раз попытать свою удачу на скандальном телешоу, но позвать с собой бывшую возлюбленную парень так и не удосужился.По мнению многочисленных телезрителей, несмотря на то, что звучит это невероятно, они уверены, что Елена Хромина просто разочаровалась в мужчинах. Поклонники реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что девушка обратила свое внимание на девушек. И первой, с кем скандалистка решила закрутить роман, оказалась ее коллега по съемочной площадке – Карина Пронина.А появились подобные слухи в социальных сетях после того, как Елена Хромина и Карина Пронина во всеуслышание заявили, что намерены в ближайшее время сделать одинаковые татуировки, которые они посвятят друг другу. Сейчас интернет-пользователи то и дело обсуждают нетрадиционную ориентацию эпатажной звезды «Дома-2».