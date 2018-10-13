Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника

Покров Пресвятой Богородицы берет свое начало с 910 года, когда на Константинополь напали сарацины-мусульмане, а христиане собрались на молитву во Влахернском храме. Богородица снизошла к людям, чтобы помолиться с ними за мир, она сняла с себя покров и накрыла им всех присутствующих, после чего вражеское войско было повержено. С тех пор 14 октября считается большим христианским праздником под названием Покров Пресвятой Богородицы.В этот день верующие люди не занимаются хозяйством и домашними обязанностями, им нельзя вязать, шить, стирать, гладить, убирать, копать и строить. Также в Покров Пресвятой Богородицы запрещено ругаться, сквернословить и одалживать деньги.Девушки, которые желают выйти замуж, могут в этот праздник прийти в церковь до начала богослужения, чтобы поставить свечу у иконы Покрова Пресвятой Богородицы и попросить о замужестве. Замужние могут помолиться о счастливой семейной жизни. Также в этот день верующие окуривают дома дымком от подожженных веточек вишни или яблони, чтобы привлечь благополучие и удачу.Считается, что погода, которая будет стоять на Покров покажет, какой вся зима будет. Если на Покров ветер южный – зима будет теплой, северный и восточный – холодной, западный – снежной. Если в этот праздник журавли улетают, то зима будет ранней и холодной. Также считается, что если 14 октября выпадет снег, то и 8 ноября будет стоять такая же погода, а если снега не будет, то и 7 декабря снег не выпадет.