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Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99 миллионов лет

Ученые из Китайского геологического университета в Пекине (China University of Geosciences) во время раскопок нашли в Мьянме улитку возрастом 99 миллионов лет с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Брюхоногое относится к семейству циклофоридов.

Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99 миллионов лет

Промышленная добыча ценного камня велась в этих местах в XIX – начале XX века и возобновилась в 2000-х. В шахтах рабочие нашли множество остатков улиток и растений. Что касается брюхоногих, то их древних представителей обнаружить очень сложно. Чаще всего ученые находят лишь твердые части (раковины), а мягкие тела сохраняются очень плохо.

Ученые под руководством Лиды Син описали найденную древнюю улитку. Ее длина составляет около шести миллиметров, а размер раковины — немногим менее пяти. Это указывает на то, что особь очень молодая. Возраст брюхоногого было определить очень сложно, но ученые провели анализ оперкулума (плоская выпуклая крышечка, закрывающая устье раковины морских и пресноводных брюхоногих) и определили принадлежность к семейству циклофоридов, современные представители которых живут в Мьянме.

Вытянутое тело улитки указывает на то, что попав в янтарь, она пыталась сбежать. Также на то, что брюхоногое было живым, когда попало в смолу, указывает хорошее состояние мягких тканей. Отмечается, что в куске янтаря также нашли еще одну улитку, но она сохранилась плохо.


 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:46

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