Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
После изучения медицинских данных более 120 тысяч пациентов профессор диетологии из английского Университета Ли Хупер опровергла пользу рыбьего жира. Она утверждает, что приём дорогих БАД, содержащих омега-3 (известный заменитель рыбьего жира), не приносит ни вреда, ни пользы.
Более пяти лет Ли Хупер провела, занимаясь исследованием вопроса о пользе рыбьего жира. После анализа многолетней работы она пришла к выводу, что приём омега–3 не влияет на продолжительность жизни, довольно слабо стимулирует сердечно-сосудистую систему и вовсе не является профилактическим средством в борьбе с инфарктом.
По словам Ли Хупер, приём БАД с омега-3 не приносит колоссальной пользы человеку, но и вреда от него нет. Поэтому вопрос употребления рыбьего жира должны решать сами потребители.
Более пяти лет Ли Хупер провела, занимаясь исследованием вопроса о пользе рыбьего жира. После анализа многолетней работы она пришла к выводу, что приём омега–3 не влияет на продолжительность жизни, довольно слабо стимулирует сердечно-сосудистую систему и вовсе не является профилактическим средством в борьбе с инфарктом.
По словам Ли Хупер, приём БАД с омега-3 не приносит колоссальной пользы человеку, но и вреда от него нет. Поэтому вопрос употребления рыбьего жира должны решать сами потребители.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:22