АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира

После изучения медицинских данных более 120 тысяч пациентов профессор диетологии из английского Университета Ли Хупер опровергла пользу рыбьего жира. Она утверждает, что приём дорогих БАД, содержащих омега-3 (известный заменитель рыбьего жира), не приносит ни вреда, ни пользы.

Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира

Более пяти лет Ли Хупер провела, занимаясь исследованием вопроса о пользе рыбьего жира. После анализа многолетней работы она пришла к выводу, что приём омега–3 не влияет на продолжительность жизни, довольно слабо стимулирует сердечно-сосудистую систему и вовсе не является профилактическим средством в борьбе с инфарктом.

По словам Ли Хупер, приём БАД с омега-3 не приносит колоссальной пользы человеку, но и вреда от него нет. Поэтому вопрос употребления рыбьего жира должны решать сами потребители.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и
Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в
Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали
«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением
В Пентагоне усомнились в успехе России при
Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме
В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел
Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех
Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить
Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира
Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом
Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой
Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»
Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной
В России ученые разработали сплав, способный
Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров
Квартира Матильды и Сергея Шнуровых выставлена на
Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым
В Японии упавший метеорит повредил крышу дома
Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы
Suzuki Vitara и SX4 подорожали на 20 тысяч рублей
Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на
Климатологи: В глобальном потеплении для России
Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой
День учителя могут сделать общенациональным
Порезанную картину Бэнкси продали на Sotheby's
Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл на свадьбе
Просмотреть все новости