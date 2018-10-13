Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира

Более пяти лет Ли Хупер провела, занимаясь исследованием вопроса о пользе рыбьего жира. После анализа многолетней работы она пришла к выводу, что приём омега–3 не влияет на продолжительность жизни, довольно слабо стимулирует сердечно-сосудистую систему и вовсе не является профилактическим средством в борьбе с инфарктом.По словам Ли Хупер, приём БАД с омега-3 не приносит колоссальной пользы человеку, но и вреда от него нет. Поэтому вопрос употребления рыбьего жира должны решать сами потребители.