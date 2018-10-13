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Ученые: ДНК пещерных рыбок доказало, что раньше млекопитающие жили ночью

Немецкие и итальянские ученые во главе с Николасом Фолксом решили изучить ДНК пещерной рыбки Phreatichthys andruzzii. Результаты исследований показали, что в древние времена млекопитающие жили ночью, о чем сообщает издание Current Biology.

Ученые: ДНК пещерных рыбок доказало, что раньше млекопитающие жили ночью

Ученые решили изучить ДНК сомалийской пещерной рыбки Phreatichthys andruzzii, поскольку данный вид обитает в глубинах пещер, где полностью отсутствует свет. Вследствие эволюции рыбки лишились способности что-то видеть, и эксперты захотели выяснить, как темнота влияет на репарацию ДНК (восстановление повреждений, вызванных, например, ультрафиолетовым свечением). Также эксперты хотят понять, сохранилась ли у Phreatichthys andruzzii способность к фотореактивации. Для чистоты эксперимента, исследователи сравнили репарацию ДНК с рыбками данио рерио (zebrafish), у которых она наблюдается.

Изучив три гена ДНК-фотолиаза (один из ферментов репарации ДНК млекопитающего, активизирующийся при свете дня) P.andruzzii, два гена оказались с мутациями ДНК, которые отключают способность ферментов активизироваться для борьбы с повреждениями. В контрольной группе zebrafish (данио рерио) такие мутации не наблюдались. А у пещерной глубоководной рыбки обнаружились сбои в системе, которая регулирует фотореактивацию. В итоге биологи с уверенностью смогли сказать, что жизнь в пещерах без солнечного света спровоцировала потерю млекопитающих способность к фотореактивации. Таким образом, ученые медленно подбираются к доказательству существования знаменитой гипотезы «ночного бутылочного горлышка».


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00

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