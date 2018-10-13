Семья Принса запретила использовать хит Purple Rain на митингах Трампа

Представителем Принса стал его брат Омар Бейкер. Он рассказал: «Правительство Америки и президент Дональд Трамп используют музыкальное произведение Purple Rain на политических митингах. Автором этого хита является мой брат. Наследники музыканта не давали своего согласия на использование Purple Rain в политических целях. Мы требуем прекратить это немедленно».Ранее Дональд Трамп использовал песни певицы Адель, Стивена Тайлера и других исполнителей. Все артисты также высказывали свои претензии правительству и просили не использовать авторские композиции в пропагандистских целях.