АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Семья Принса запретила использовать хит Purple Rain на митингах Трампа

Известная песня Purple Rain Принса использовалась на митингах посвящённых политике Дональда Трампа. Семья артиста выступила с требованием запретить использование его хита на данных мероприятиях.

Семья Принса запретила использовать хит Purple Rain на митингах Трампа

Представителем Принса стал его брат Омар Бейкер. Он рассказал: «Правительство Америки и президент Дональд Трамп используют музыкальное произведение Purple Rain на политических митингах. Автором этого хита является мой брат. Наследники музыканта не давали своего согласия на использование Purple Rain в политических целях. Мы требуем прекратить это немедленно».

Ранее Дональд Трамп использовал песни певицы Адель, Стивена Тайлера и других исполнителей. Все артисты также высказывали свои претензии правительству и просили не использовать авторские композиции в пропагандистских целях.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семья Принса запретила использовать хит Purple
Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2»
На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился
После «Перезагрузки» у Александры Черно появились
Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более
В Москве подожгли храм и воскресную школу
Ученые создали самую быструю в мире фотокамеру
Производители представили самый красивый японский
Археологи нашли в Италии останки заколдованного
Новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать
Новая возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита
Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в
Ученые: Осенние ветра помогут «оживить» марсоход
Huawei Mate 20 с "чёлкой" в форме капли
Настасья Самбурская стала бабушкой ради
Матильду Шнурову видели в аэропорту с незнакомым
Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс
В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его
Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99
УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей
Huawei на развитие искусственного интеллекта
FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80
Опубликованы первые фото новейшего китайского
В Сети появились новые изображения Skoda Rapid
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя
Максим Галкин похвастался красивыми осенними
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Просмотреть все новости