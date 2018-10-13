Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более плодовитыми

Во время исследования сексологи изучили биологические образцы от 29 тысяч мужчин за 17 лет. Ученые отметили, что в начале года сперматозоиды отличаются подвижностью, а после этого они формируются гораздо лучше. Эксперты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования в данном направлении, чтобы узнать, как это влияет на частоту наступления беременности. Именно это нужно узнать в первую очередь.По словам медиков, на плодовитость мужчины также влияет и образ жизни, а также рацион питания и индивидуальные особенности человека.