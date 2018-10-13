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Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более плодовитыми

Международная группа ученых по результатам исследования установила, что осенью и весной мужчины становятся более плодовитыми. Это связано с более прохладной погодой и длинным часовым днем.


Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более плодовитыми

Во время исследования сексологи изучили биологические образцы от 29 тысяч мужчин за 17 лет. Ученые отметили, что в начале года сперматозоиды отличаются подвижностью, а после этого они формируются гораздо лучше. Эксперты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования в данном направлении, чтобы узнать, как это влияет на частоту наступления беременности. Именно это нужно узнать в первую очередь.

По словам медиков, на плодовитость мужчины также влияет и образ жизни, а также рацион питания и индивидуальные особенности человека.


 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:30

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