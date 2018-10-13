АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Производители представили самый красивый японский родстер последних лет Mazda MX-5

Производители компании Mitsuoka представили самый красивый японский родстер последних лет Mazda MX-5. Разработчики выпустили модифицированный вариант автомобиля.


Производители представили самый красивый японский родстер последних лет Mazda MX-5

Автопроизводитель Mitsuoka известен выпуском модели Orochi, которые некоторые эксперты называют самой некрасивой среди моделей подобного типа. Специалисты компании также могут создать экстерьер автомобиля, который делает его намного старше, но не отталкивающим покупателя.

Эксперты отмечают, что новая модификация Mazda MX-5 потрясла многих автолюбителей. С первого взгляда кажется, что разработчики при создании версии родстера вдохновлялись знаменитым Chevrolet Corvette Sting Ray. Однако на деле все обстоит по-другому. В этом автомобиле был полностью заменен корпус Mazda MX-5. Колесная база модели осталась прежней, а длина увеличилась до 4355 миллиметров.

Под капотом автомобиля разработчики разместили прежний силовой блок, состоящий из двигателя объемом 1,5 литра мощностью 132 лошадиных силы. Трансмиссия представлена механической коробкой переключения передач на шесть скоростей и коробкой-автоматом. Снимок модели доступен по ссылке.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семья Принса запретила использовать хит Purple
Алексей Безус пытается «протащить» на «Дом-2»
На спутниковом снимке урагана «Майкл» появился
После «Перезагрузки» у Александры Черно появились
Ученые: Осенью и весной мужчины становятся более
В Москве подожгли храм и воскресную школу
Ученые создали самую быструю в мире фотокамеру
Производители представили самый красивый японский
Археологи нашли в Италии останки заколдованного
Новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать
Новая возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита
Три человека погибли в ДТП на трассе "Колыма" в
Ученые: Осенние ветра помогут «оживить» марсоход
Huawei Mate 20 с "чёлкой" в форме капли
Настасья Самбурская стала бабушкой ради
Матильду Шнурову видели в аэропорту с незнакомым
Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс
В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его
Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99
УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей
Huawei на развитие искусственного интеллекта
FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80
Опубликованы первые фото новейшего китайского
В Сети появились новые изображения Skoda Rapid
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя
Максим Галкин похвастался красивыми осенними
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Просмотреть все новости