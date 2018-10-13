Производители представили самый красивый японский родстер последних лет Mazda MX-5
Производители компании Mitsuoka представили самый красивый японский родстер последних лет Mazda MX-5. Разработчики выпустили модифицированный вариант автомобиля.
Автопроизводитель Mitsuoka известен выпуском модели Orochi, которые некоторые эксперты называют самой некрасивой среди моделей подобного типа. Специалисты компании также могут создать экстерьер автомобиля, который делает его намного старше, но не отталкивающим покупателя.
Эксперты отмечают, что новая модификация Mazda MX-5 потрясла многих автолюбителей. С первого взгляда кажется, что разработчики при создании версии родстера вдохновлялись знаменитым Chevrolet Corvette Sting Ray. Однако на деле все обстоит по-другому. В этом автомобиле был полностью заменен корпус Mazda MX-5. Колесная база модели осталась прежней, а длина увеличилась до 4355 миллиметров.
Под капотом автомобиля разработчики разместили прежний силовой блок, состоящий из двигателя объемом 1,5 литра мощностью 132 лошадиных силы. Трансмиссия представлена механической коробкой переключения передач на шесть скоростей и коробкой-автоматом. Снимок модели доступен по ссылке.
Автопроизводитель Mitsuoka известен выпуском модели Orochi, которые некоторые эксперты называют самой некрасивой среди моделей подобного типа. Специалисты компании также могут создать экстерьер автомобиля, который делает его намного старше, но не отталкивающим покупателя.
Эксперты отмечают, что новая модификация Mazda MX-5 потрясла многих автолюбителей. С первого взгляда кажется, что разработчики при создании версии родстера вдохновлялись знаменитым Chevrolet Corvette Sting Ray. Однако на деле все обстоит по-другому. В этом автомобиле был полностью заменен корпус Mazda MX-5. Колесная база модели осталась прежней, а длина увеличилась до 4355 миллиметров.
Под капотом автомобиля разработчики разместили прежний силовой блок, состоящий из двигателя объемом 1,5 литра мощностью 132 лошадиных силы. Трансмиссия представлена механической коробкой переключения передач на шесть скоростей и коробкой-автоматом. Снимок модели доступен по ссылке.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:15