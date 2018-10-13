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«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением Кокорина и Мамаева

В Госдуме РФ возмущены поведением двух российских футболистов. Скандал вокруг Кокорина и Мамаева продолжает разгораться, и чем обернется ситуация для главных героев скандала, пока никто не знает.

«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением Кокорина и Мамаева

Михаил Старшинов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи прокомментировал: «Кроме как «жуткая гопота» я больше ничего не могу сказать. Их поведение просто отвратительно и позорно. У них наверное «звёздная болезнь» проявляется, либо это элементарное отсутствие воспитания».

Напоминаем, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в нападении на водителя Ольги Ушаковой, ведущей Первого Канала, и в потасовке с чиновником из Минпромторга. 11 октября спортсмены были взяты под стражу до 8 декабря до выяснения всех обстоятельств инцидента, который вызвал столь громкий общественный резонанс.


 
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Спорт
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:02

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