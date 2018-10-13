Новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать самым тонким планшетом Apple

Отмечается, что прошлая версия планшета была толще на 0,2 миллиметра. Новый iPad Pro получит экран диагональ 10,5 дюйма и лишится аудиопорта. Разработчики Apple приняли решение избавиться от разъема, как это было ранее сделано в iPhone. Габариты iPad Pro младшей версии составят 178х247 миллиметров, а старшей — 215х280 миллиметров. Девайс имеет рамку вокруг дисплея размером 7,2 миллиметра.