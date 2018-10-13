Новый iPad Pro с толщиной 5,9 мм может стать самым тонким планшетом Apple
Эксперты IT-индустрии со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что новый планшетный компьютер iPad Pro может стать самым тонким подобным гаджетом от компании Apple. Девайс будет иметь толщину не более 5,9 миллиметра.
Отмечается, что прошлая версия планшета была толще на 0,2 миллиметра. Новый iPad Pro получит экран диагональ 10,5 дюйма и лишится аудиопорта. Разработчики Apple приняли решение избавиться от разъема, как это было ранее сделано в iPhone. Габариты iPad Pro младшей версии составят 178х247 миллиметров, а старшей — 215х280 миллиметров. Девайс имеет рамку вокруг дисплея размером 7,2 миллиметра.
Отмечается, что прошлая версия планшета была толще на 0,2 миллиметра. Новый iPad Pro получит экран диагональ 10,5 дюйма и лишится аудиопорта. Разработчики Apple приняли решение избавиться от разъема, как это было ранее сделано в iPhone. Габариты iPad Pro младшей версии составят 178х247 миллиметров, а старшей — 215х280 миллиметров. Девайс имеет рамку вокруг дисплея размером 7,2 миллиметра.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:00