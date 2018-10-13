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Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира Омеляна о "возвращении" Кубани и Москвы

Алексей Пушков назвал слова украинского министра Владимира Омеляна о "возвращении" Кубани и Москвы настоящим бредом. Соответствующее заявление сенатор сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира Омеляна о "возвращении" Кубани и Москвы

Алексей Пушков опубликовал пост, в котором обратился к Киеву, заявив, что оттуда слышны громкие слова не столько к сфере политики, сколько к области психиатрии. Также в своем посту сенатор написал: "Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы «брать автоматы»". В конце публикации российский государственный и общественный деятель посоветовал украинскому министру обратится за консультацией к психиатру.

Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира Омеляна о "возвращении" Кубани и Москвы

Напомнил, некоторое время назад украинский политик предложил жителям своей страны идти на войну, чтобы "вернуть" Москву и Кубань. Так Владимир Омелян ответил на вопрос, что же делать гражданам, которым необходимо ездить в Российскую Федерацию, при условии того, что Украина стремительно сокращает пассажирские перевозки.


 
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Политика / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:27

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