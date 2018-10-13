Huawei Mate 20 с "чёлкой" в форме капли засветился на фото
На просторах китайской социальной сети Weibo засветился смартфон Huawei Mate 20 с так называемой «челкой». Пока девайс еще не анонсировали официально.
Дизайн смартфона полностью соответствует рендерам, которые ранее появлялись в Сети. Он обзавелся «челкой» в форме капли, сканером отпечатков пальцев, тройной камерой, плоским дисплеем.
Смартфон Huawei Mate 20 должен быть представлен в рамках специального мероприятия 16 октября. Новые флагманы интересны производительностью и качеством фотографий. Девайсы будут осуществлять работу на базе 7-нанометрового чипа Kirin 980.
Дизайн смартфона полностью соответствует рендерам, которые ранее появлялись в Сети. Он обзавелся «челкой» в форме капли, сканером отпечатков пальцев, тройной камерой, плоским дисплеем.
Смартфон Huawei Mate 20 должен быть представлен в рамках специального мероприятия 16 октября. Новые флагманы интересны производительностью и качеством фотографий. Девайсы будут осуществлять работу на базе 7-нанометрового чипа Kirin 980.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:35