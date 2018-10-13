Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»

Фотографию, где он сидит в машине, актёр выставил на своей странице в Instagram, и именно по этой причине подписчики решили, что затеянная игра в «правду» была придумана им из-за «нечего делать в пробке».Но, тем не менее, это предложение всем понравилось. Подписчики задавали абсолютно разные вопросы на все подряд темы, а Куценко отвечал только правду. Насколько искренним был актёр в своих ответах, знает только он сам, но равнодушных всё равно не осталось.Независимо от «правдивости» игры все участники остались благодарны своему кумиру за открытую обратную связь и поверили каждому его слову.