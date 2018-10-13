Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря

Новая экспедиция космического корабля «Союз МС-11» отправится к Международной космической станции в начале декабря. Также стали известны имена членов экспедиционной группы. Это канадец Давид-Сан-Жак, американец Энн Маклейн и россиянин Олег Кононенко.Предварительно планируется тестовая отправка грузового корабля под названием «Прогресс». Что касается Алексея Овчинина, то он сможет покинуть «Союз», находящийся сейчас в аварийном состоянии, только к 2020 году, так как экспедиции к МКС сформированы на два года вперед.