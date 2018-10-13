Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Новая экспедиционная группа отправится к Международной космической станции (МКС) 5-7 декабря. Предварительно будет произведена тестовая отправка грузового корабля «Прогресс». Информация поступила от осведомленного источника в ракетно-строительной сфере, на которого ссылается РИА Новости.
Новая экспедиция космического корабля «Союз МС-11» отправится к Международной космической станции в начале декабря. Также стали известны имена членов экспедиционной группы. Это канадец Давид-Сан-Жак, американец Энн Маклейн и россиянин Олег Кононенко.
Предварительно планируется тестовая отправка грузового корабля под названием «Прогресс». Что касается Алексея Овчинина, то он сможет покинуть «Союз», находящийся сейчас в аварийном состоянии, только к 2020 году, так как экспедиции к МКС сформированы на два года вперед.
Новая экспедиция космического корабля «Союз МС-11» отправится к Международной космической станции в начале декабря. Также стали известны имена членов экспедиционной группы. Это канадец Давид-Сан-Жак, американец Энн Маклейн и россиянин Олег Кононенко.
Предварительно планируется тестовая отправка грузового корабля под названием «Прогресс». Что касается Алексея Овчинина, то он сможет покинуть «Союз», находящийся сейчас в аварийном состоянии, только к 2020 году, так как экспедиции к МКС сформированы на два года вперед.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15