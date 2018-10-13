Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех бомб»

10 октября ураган обрушился на побережье Флориды. «Майкл» повреждал лодки, переворачивал 30-тонные фуры, в городе Мексико Бич дома падали целыми кварталами.В результате стихии без электричества остались свыше 1,4 миллиона домовладений. Сообщается о 12 жертвах, однако эта цифра еще не окончательная. В разборе завалов спасателям помогают военные. Во время урагана серьезно пострадала база американских ВВС Тиндалл. В той или иной степени «Майкл» повредил каждое здание, а некоторые оказались уничтожены полностью.