В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
На просторах Сети обнародованы рендеры обновленной модели Renault Clio. Транспортное средство должны показать в начале следующего года. Пока можно видеть только его дизайн.
Рендеры создали художники на основе шпионских снимков и предположений экспертов. Рестайлированный Renault Clio на снимках обзавелся иной передней панелью и светодиодными фарами. Скорее всего, в качестве платформы выступит Talisman.
Под капотом будут расположены движки на 1,3 и 1,5 литра, которые приведены в соответствии с экологическими нормами. Об отдаче силовых агрегатов пока ничего не говорится.
Рендеры создали художники на основе шпионских снимков и предположений экспертов. Рестайлированный Renault Clio на снимках обзавелся иной передней панелью и светодиодными фарами. Скорее всего, в качестве платформы выступит Talisman.
Под капотом будут расположены движки на 1,3 и 1,5 литра, которые приведены в соответствии с экологическими нормами. Об отдаче силовых агрегатов пока ничего не говорится.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:00