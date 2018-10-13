АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой Екатерины Климовой

Гела Месхи, муж актрисы Екатерины Климовой, опроверг слухи о разводе. «Мы не разводимся!», - заявил он в социальной чсети, после чего удалил все предыдущие публикации.

Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой Екатерины Климовой

Екатерина Климова и Гела Месхи никогда не собирались расторгать свой брак. Но по какой причине была поднята шумиха, Месхи всё-таки предполагает. Он считает, что после публикации записи в его блоге «Свобода и только вперёд» и начались все эти разговоры о скором разводе.

Пользователи быстро схватились за эти слова, вдобавок ко всему вспомнив о том, что Климова «отписалась» от страницы мужа. Именно по этой причине Гела Месхи удалил ранее опубликованные записи в блоге, он не хочет публичного обсуждения его личной жизни с супругой. Российские пользователи высказали свою радость, по поводу сохранения семейного союза Екатерины Климовой.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и
Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в
Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали
«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением
В Пентагоне усомнились в успехе России при
Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме
В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел
Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех
Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить
Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира
Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом
Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой
Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»
Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной
В России ученые разработали сплав, способный
Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров
Квартира Матильды и Сергея Шнуровых выставлена на
Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым
В Японии упавший метеорит повредил крышу дома
Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы
Suzuki Vitara и SX4 подорожали на 20 тысяч рублей
Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на
Климатологи: В глобальном потеплении для России
Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой
День учителя могут сделать общенациональным
Порезанную картину Бэнкси продали на Sotheby's
Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл на свадьбе
Просмотреть все новости