Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой Екатерины Климовой

Екатерина Климова и Гела Месхи никогда не собирались расторгать свой брак. Но по какой причине была поднята шумиха, Месхи всё-таки предполагает. Он считает, что после публикации записи в его блоге «Свобода и только вперёд» и начались все эти разговоры о скором разводе.Пользователи быстро схватились за эти слова, вдобавок ко всему вспомнив о том, что Климова «отписалась» от страницы мужа. Именно по этой причине Гела Месхи удалил ранее опубликованные записи в блоге, он не хочет публичного обсуждения его личной жизни с супругой. Российские пользователи высказали свою радость, по поводу сохранения семейного союза Екатерины Климовой.