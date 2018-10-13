В Сети появились новые изображения Skoda Rapid Spaceback
На просторах Сети обнародованы новые изображения автомобиля Skoda Rapid Spaceback. Также о новинке появилась новая информация.
Концептуальный вариант автомобиля показали в начале месяца в рамках автосалона в Париже. Он послужит прообразом для серийной модификации. Skoda Rapid Spaceback получит массивную радиаторную решетку и треугольные фары. Что касается переднего бампера, то он обзавелся большим монолитным воздухозаборником.
Производители наградили концептуальную версию скрытыми ручками, но в серии они так и не появились. Вместо них установят обычные, приспособленные под «естественный захват». Неофициальная информация свидетельствует о том, что презентация новинки состоится до конца нынешнего года.
К слову, на рынке РФ на сегодняшний день доступен только лифтбек Rapid. За комплектацию с мотором на 90 лошадиных сил дилеры просят 646 тысяч рублей.
Концептуальный вариант автомобиля показали в начале месяца в рамках автосалона в Париже. Он послужит прообразом для серийной модификации. Skoda Rapid Spaceback получит массивную радиаторную решетку и треугольные фары. Что касается переднего бампера, то он обзавелся большим монолитным воздухозаборником.
Производители наградили концептуальную версию скрытыми ручками, но в серии они так и не появились. Вместо них установят обычные, приспособленные под «естественный захват». Неофициальная информация свидетельствует о том, что презентация новинки состоится до конца нынешнего года.
К слову, на рынке РФ на сегодняшний день доступен только лифтбек Rapid. За комплектацию с мотором на 90 лошадиных сил дилеры просят 646 тысяч рублей.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:15