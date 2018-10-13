Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя из-за гелия

Один из пользователей Reddit рассказал, что при установке медицинского оборудования у него сломались все гаджеты, работающие на базе iOS, - Apple Watch, iPhone, iPad. Мощный магнит повредил технику, однако он негативно повлиял лишь на устройства от Apple. Изначально он предположил, что поломка произошла из-за электромагнитного импульса, но позже он отбросил данную теорию.Эксперты проанализировали сломанные устройства и установили, что их поломка связана с выбросом гелия, который используется для охлаждения магнитов в МРТ.