АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя из-за гелия

Эксперты IT-индустрии заявили, что смартфон iPhone и планшет iPad могут выйти из строя из-за гелия. Для этого его необходимо поместить в аппарата магнито-резонансной терапии (МРТ).


Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя из-за гелия

Один из пользователей Reddit рассказал, что при установке медицинского оборудования у него сломались все гаджеты, работающие на базе iOS, - Apple Watch, iPhone, iPad. Мощный магнит повредил технику, однако он негативно повлиял лишь на устройства от Apple. Изначально он предположил, что поломка произошла из-за электромагнитного импульса, но позже он отбросил данную теорию.

Эксперты проанализировали сломанные устройства и установили, что их поломка связана с выбросом гелия, который используется для охлаждения магнитов в МРТ.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая экспедиция к МКС назначена на 5-7 декабря
Возможным отцом третьего ребенка Эвелины Бледанс
В сети опубликовали рендеры нового Renault Clio
Суд арестовал имущество Дениса Глушакова и его
Ученые нашли в янтаре улитку возрастом 99
УАЗ «Хантер» подорожал на 5 тысяч рублей
Huawei на развитие искусственного интеллекта
FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80
Опубликованы первые фото новейшего китайского
В Сети появились новые изображения Skoda Rapid
В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
Эксперты: IPhone и iPad могут выйти из строя
Максим Галкин похвастался красивыми осенними
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и
Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в
Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали
«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением
В Пентагоне усомнились в успехе России при
Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме
В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел
Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех
Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить
Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира
Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом
Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой
Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»
Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной
Просмотреть все новости