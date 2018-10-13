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Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы II Евгению

Накануне внучка Елизаветы II 28-летняя Евгения вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбенка. Однако многие британцы вместо поздравлений припомнили невесте ей многочисленные скандалы.

Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы II Евгению

Большинство подданных страны не жалуют младшую дочь принца Эндрю Евгению и вот почему. В юности она и ее сестра Беатрис любили проводить время в увеселительных заведениях, просаживая там довольно приличные суммы денег из казны страны. Журналистам подобное времяпровождение представительниц королевской семьи было «на руку», они с завидным постоянством снимали сестер до тех пор, пока королева Елизавета II не взяла инициативу в свои руки. Недовольная бабушка провела вразумительную беседу с девушками на тему рационального использования казенных денег.

Вскоре Евгения заявила, что ее интересует больше карьера, нежели выполнение королевских обязанностей. Принцесса устроилась на работу в лондонскую картинную галерею Hauser & Wirth, из которой ее хотели уволить из-за прогулов: за 2,5 месяца работы она взяла 25 отгулов ради отдыха в разных странах мира. По слухам, такое поведение привело к новой жесткой беседе Елизаветы II с внучкой.

Кроме того, всему знатному семейству не нравится то, что принцесса иногда проводит время в социальной сети, публикуя материалы личного содержания, тогда как представители королевского семейства не имеют права вести соцсети.

Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы II Евгению

Крупные траты из казны тоже вызывают недовольство подданных. Активисты организации «Республика» создали петицию с призывом граждан страны отказаться от финансирования свадьбы принцессы. Известно, что некоторые расходы на подобные торжества покрываются из госбюджета. Сама Евгения данную проблему не комментирует, а ее поклонники уверены, что настрой у внучки Елизаветы II вполне боевой.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:39

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