Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы II Евгению

Большинство подданных страны не жалуют младшую дочь принца Эндрю Евгению и вот почему. В юности она и ее сестра Беатрис любили проводить время в увеселительных заведениях, просаживая там довольно приличные суммы денег из казны страны. Журналистам подобное времяпровождение представительниц королевской семьи было «на руку», они с завидным постоянством снимали сестер до тех пор, пока королева Елизавета II не взяла инициативу в свои руки. Недовольная бабушка провела вразумительную беседу с девушками на тему рационального использования казенных денег.Вскоре Евгения заявила, что ее интересует больше карьера, нежели выполнение королевских обязанностей. Принцесса устроилась на работу в лондонскую картинную галерею Hauser & Wirth, из которой ее хотели уволить из-за прогулов: за 2,5 месяца работы она взяла 25 отгулов ради отдыха в разных странах мира. По слухам, такое поведение привело к новой жесткой беседе Елизаветы II с внучкой.Кроме того, всему знатному семейству не нравится то, что принцесса иногда проводит время в социальной сети, публикуя материалы личного содержания, тогда как представители королевского семейства не имеют права вести соцсети.Крупные траты из казны тоже вызывают недовольство подданных. Активисты организации «Республика» создали петицию с призывом граждан страны отказаться от финансирования свадьбы принцессы. Известно, что некоторые расходы на подобные торжества покрываются из госбюджета. Сама Евгения данную проблему не комментирует, а ее поклонники уверены, что настрой у внучки Елизаветы II вполне боевой.