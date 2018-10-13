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В России ученые разработали сплав, способный изменить авиапромышленность

Сотрудникам Национального исследовательского университета России удалось разработать технологию, которая сможет произвести прорыв в современной авиапромышленности. В основе разработки лежит трехмерная печать алюминиевых композитов.

В России ученые разработали сплав, способный изменить авиапромышленность

Ученые из Национального исследовательского университета разработали уникальный метод, с помощью которого можно заменить сплавы из тяжелого титана на более легкие, созданные на основе алюминия. По их словам, теперь можно заменить все детали из титана на алюминий, который разработан из композитного сплава. Прочность данного материала почти в два раза выше, чем сплав из титана, а вес на столько же меньше. По мнению разработчиков, легкость и прочность нового материала заинтересует строителей космической и авиапромышленности.

Возможность получить уникальный сплав из прочного и легкого алюминия позволила трехмерная печать, которую смогли разработать сотрудники из Национального исследовательского технологического университета («МИСиС»).


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:55

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