Разработчики Facebook проверяют голосовые команды в Messenger

На данный момент функция голосовых команд доступна лишь сотрудникам компании, но если ее тестирование пройдет успешно, то испробовать ее сможет ограниченное число пользователей на своих смартфонах в рамках бета-тестирования. По словам инсайдеров, в будущих версиях мессенджера появится дополнительная кнопка «М» для активации виртуального голосового помощника. Эксперты отмечают, что новая функция может пригодиться во многих ситуациях, например, во время вождения автомобиля.Пользователи в Сети отмечают, что им по душе нововведение. Они считают, что это очень полезно, поскольку не нужно разблокировать смартфон. Дата премьеры новой функции еще не называется.