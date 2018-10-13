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Разработчики Facebook проверяют голосовые команды в Messenger

Согласно данным TechCrunch, разработчики Facebook проверяют голосовые команды в Messenger. Facebook Messenger является одним из немногих мобильных приложений, которым пользуются более 1 миллиарда человек во всем мире, и оно постоянно улучшает функционал и производительность.


Разработчики Facebook проверяют голосовые команды в Messenger

На данный момент функция голосовых команд доступна лишь сотрудникам компании, но если ее тестирование пройдет успешно, то испробовать ее сможет ограниченное число пользователей на своих смартфонах в рамках бета-тестирования. По словам инсайдеров, в будущих версиях мессенджера появится дополнительная кнопка «М» для активации виртуального голосового помощника. Эксперты отмечают, что новая функция может пригодиться во многих ситуациях, например, во время вождения автомобиля.

Пользователи в Сети отмечают, что им по душе нововведение. Они считают, что это очень полезно, поскольку не нужно разблокировать смартфон. Дата премьеры новой функции еще не называется.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:45

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