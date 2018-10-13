Разработчики Facebook проверяют голосовые команды в Messenger
Согласно данным TechCrunch, разработчики Facebook проверяют голосовые команды в Messenger. Facebook Messenger является одним из немногих мобильных приложений, которым пользуются более 1 миллиарда человек во всем мире, и оно постоянно улучшает функционал и производительность.
На данный момент функция голосовых команд доступна лишь сотрудникам компании, но если ее тестирование пройдет успешно, то испробовать ее сможет ограниченное число пользователей на своих смартфонах в рамках бета-тестирования. По словам инсайдеров, в будущих версиях мессенджера появится дополнительная кнопка «М» для активации виртуального голосового помощника. Эксперты отмечают, что новая функция может пригодиться во многих ситуациях, например, во время вождения автомобиля.
Пользователи в Сети отмечают, что им по душе нововведение. Они считают, что это очень полезно, поскольку не нужно разблокировать смартфон. Дата премьеры новой функции еще не называется.
На данный момент функция голосовых команд доступна лишь сотрудникам компании, но если ее тестирование пройдет успешно, то испробовать ее сможет ограниченное число пользователей на своих смартфонах в рамках бета-тестирования. По словам инсайдеров, в будущих версиях мессенджера появится дополнительная кнопка «М» для активации виртуального голосового помощника. Эксперты отмечают, что новая функция может пригодиться во многих ситуациях, например, во время вождения автомобиля.
Пользователи в Сети отмечают, что им по душе нововведение. Они считают, что это очень полезно, поскольку не нужно разблокировать смартфон. Дата премьеры новой функции еще не называется.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:45