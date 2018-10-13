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Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали на живых фото

На живых фото в градиентных цветах впервые засветился смартфон Samsung Galaxy A6s. Соответствующими снимками поделились инсайдеры.

Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали на живых фото

В Китае Samsung Galaxy A6s будет продаваться в классическом черном варианте и трех градиентных – фиолетовом, красном, синем. Новые изображения в полной мере подтверждают фото, обнародованные ранее на китайском регуляторе TENAA.

Что касается вопроса о сроках выпуска девайса, то он по-прежнему остается актуальным. Ранее ожидалось, что корейская компания покажет новинку 11 октября, но презентация так и не состоялась. Информация о каких-либо последующих датах пока отсутствует.


 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15

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