Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали на живых фото
На живых фото в градиентных цветах впервые засветился смартфон Samsung Galaxy A6s. Соответствующими снимками поделились инсайдеры.
В Китае Samsung Galaxy A6s будет продаваться в классическом черном варианте и трех градиентных – фиолетовом, красном, синем. Новые изображения в полной мере подтверждают фото, обнародованные ранее на китайском регуляторе TENAA.
Что касается вопроса о сроках выпуска девайса, то он по-прежнему остается актуальным. Ранее ожидалось, что корейская компания покажет новинку 11 октября, но презентация так и не состоялась. Информация о каких-либо последующих датах пока отсутствует.
В Китае Samsung Galaxy A6s будет продаваться в классическом черном варианте и трех градиентных – фиолетовом, красном, синем. Новые изображения в полной мере подтверждают фото, обнародованные ранее на китайском регуляторе TENAA.
Что касается вопроса о сроках выпуска девайса, то он по-прежнему остается актуальным. Ранее ожидалось, что корейская компания покажет новинку 11 октября, но презентация так и не состоялась. Информация о каких-либо последующих датах пока отсутствует.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15