Климатологи: В глобальном потеплении для России есть свои плюсы и минусы
В глобальном потеплении для России есть положительные и отрицательные аспекты. Об этом заявил известный климатолог, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, доктор физико-математических наук Владимир Семёнов, рассказавший о перспективах масштабных климатических изменений.
В комментарии изданию «Слово и Дело» Семенов отметил, что из-за глобального повышения температуры произойдет деградация вечной мерзлоты, на которой построена инфраструктура крайнего севера Российской Федерации. В то же время, это приведет к более долгой навигации по Северному морскому пути, мягкому климату в северных широтах, однако в южных регионах может наступить засуха. Также возможно учащение экстремальных погодных ситуаций при потеплении климата.
Ученый считает, что тема глобального потепления слишком политизирована, поскольку затрагивает экономические интересы многих стран. В прошлом веке было открыто понятие «ядерной зимы», и человечество поняло последствия разрушительной ядерной войны, которая скажется как на проигравшей, так и на выигравшей стороне. Понимание последствий сражений с применением ядерных боеголовок остудило наиболее горячие головы.
В свою очередь, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН профессор Сергей Гулев отметил, что ученые неоднократно высказывались по данному поводу опираясь на факты, а там где строятся голословные утверждения, начинается политика. Он вспомнил о докладе Межправительственной группы экспертов, которая пришла к выводу, что человечеству в XXI веке не стоит допускать глобального потепления выше полутора градусов. Тем более, что это под силу людям.
Оба эксперта пришли к выводу, что глобальное потепление является научным фактом, но политизированность темы мешают найти и реализовать решение данного вопроса, поскольку эта проблема затрагивает не одну страну, а всю планету.
В комментарии изданию «Слово и Дело» Семенов отметил, что из-за глобального повышения температуры произойдет деградация вечной мерзлоты, на которой построена инфраструктура крайнего севера Российской Федерации. В то же время, это приведет к более долгой навигации по Северному морскому пути, мягкому климату в северных широтах, однако в южных регионах может наступить засуха. Также возможно учащение экстремальных погодных ситуаций при потеплении климата.
Ученый считает, что тема глобального потепления слишком политизирована, поскольку затрагивает экономические интересы многих стран. В прошлом веке было открыто понятие «ядерной зимы», и человечество поняло последствия разрушительной ядерной войны, которая скажется как на проигравшей, так и на выигравшей стороне. Понимание последствий сражений с применением ядерных боеголовок остудило наиболее горячие головы.
В свою очередь, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН профессор Сергей Гулев отметил, что ученые неоднократно высказывались по данному поводу опираясь на факты, а там где строятся голословные утверждения, начинается политика. Он вспомнил о докладе Межправительственной группы экспертов, которая пришла к выводу, что человечеству в XXI веке не стоит допускать глобального потепления выше полутора градусов. Тем более, что это под силу людям.
Оба эксперта пришли к выводу, что глобальное потепление является научным фактом, но политизированность темы мешают найти и реализовать решение данного вопроса, поскольку эта проблема затрагивает не одну страну, а всю планету.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:23