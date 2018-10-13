Suzuki Vitara и SX4 подорожали на 20 тысяч рублей

К примеру, Suzuki SX4 теперь обойдется россиянам от 1,24 до 1,67 миллиона рублей, повышение цены коснулось каждой из модификаций машины. Suzuki Vitara прибавила в стоимости во всех версиях, кроме премиальной. Уточняется, что стандартное исполнение кроссовера будет стоить 1,12 миллиона рублей, а топовая версия Suzuki Vitara 30 обойдется в 1,69 миллиона рублей.Всего же за первые 9 месяцев нынешнего года российские дилеры реализовали более 4 000 автомобилей Suzuki, а это почти на 25% выше прошлогодних показателей.