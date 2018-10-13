В Пентагоне усомнились в успехе России при создании ракет «Авангард»
В Пентагоне убеждены, что у России возникли определенные проблемы при создании гиперзвукового комплекса «Авангард». Такая информация прозвучала на канале CNBC.
Якобы проблемы заключаются в том, что Москва не может найти источник для создания важных компонентов из углеводородного волокна, чтобы произвести комплекс «Авангард». По словам представителей Пентагона, пока РФ не предоставила никаких реальных доказательств, связанных с разработкой данного вида оружия. Российская сторона пока эту информацию не прокомментировала.
В начале марта 2018 года лидер РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, рассказал о том, какие новые виды стратегического оружия будут созданы. Среди них был не только «Авангард», но и «Буревестник», «Кинжал», «Просвет», «Посейдон».
Якобы проблемы заключаются в том, что Москва не может найти источник для создания важных компонентов из углеводородного волокна, чтобы произвести комплекс «Авангард». По словам представителей Пентагона, пока РФ не предоставила никаких реальных доказательств, связанных с разработкой данного вида оружия. Российская сторона пока эту информацию не прокомментировала.
В начале марта 2018 года лидер РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, рассказал о том, какие новые виды стратегического оружия будут созданы. Среди них был не только «Авангард», но и «Буревестник», «Кинжал», «Просвет», «Посейдон».
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00