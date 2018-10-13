День учителя могут сделать общенациональным праздником
День учителя могут сделать общенациональным праздником для увеличения престижа и социальной значимости этой профессии. Данное предложение уже внесено на рассмотрение экспортного совета «Единой России».
Сергей Вострецов, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал: «Мы ведь хотим, чтобы наша нация была высоко образована. Значит будет правильным выделить учителей в отдельную социальную группу. Это даст им больше полномочий, уважения и покажет, как важна их работа. Мы обязаны показать молодому поколению значимость деятельности учителей».
По словам Вострецова, предложение сделать День учителя общенациональным праздником уже внесено на рассмотрение в Госдуме. Скорее всего, этот день в календаре станет отмечаться красным цветом.
Сергей Вострецов, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал: «Мы ведь хотим, чтобы наша нация была высоко образована. Значит будет правильным выделить учителей в отдельную социальную группу. Это даст им больше полномочий, уважения и покажет, как важна их работа. Мы обязаны показать молодому поколению значимость деятельности учителей».
По словам Вострецова, предложение сделать День учителя общенациональным праздником уже внесено на рассмотрение в Госдуме. Скорее всего, этот день в календаре станет отмечаться красным цветом.
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:12