Порезанную картину Бэнкси продали на Sotheby's как арт-объект

Арт-объект приобрела покупательница из одной европейской страны, которая планировала приобрести «Девочку с воздушным шаром». Она уже подтвердила свое решение купить новую работу, которая была создана за одно мгновенье.До этого картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» выставляли на торги в Лондоне. Как только распорядитель аукциона третий раз ударил молотком и указал на продажу работы, начал работу шредер в раме, который разрезал полотно на мелкие кусочки под изумленные возгласы публики.