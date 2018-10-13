Порезанную картину Бэнкси продали на Sotheby's как арт-объект
На аукционе Sotheby's продали как арт-объект порезанную картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Новое произведение было представлено как шедевр моментального искусства под названием «Любовь в мусорной корзине» и стоило 1,5 миллиона долларов.
Арт-объект приобрела покупательница из одной европейской страны, которая планировала приобрести «Девочку с воздушным шаром». Она уже подтвердила свое решение купить новую работу, которая была создана за одно мгновенье.
До этого картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» выставляли на торги в Лондоне. Как только распорядитель аукциона третий раз ударил молотком и указал на продажу работы, начал работу шредер в раме, который разрезал полотно на мелкие кусочки под изумленные возгласы публики.
Арт-объект приобрела покупательница из одной европейской страны, которая планировала приобрести «Девочку с воздушным шаром». Она уже подтвердила свое решение купить новую работу, которая была создана за одно мгновенье.
До этого картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» выставляли на торги в Лондоне. Как только распорядитель аукциона третий раз ударил молотком и указал на продажу работы, начал работу шредер в раме, который разрезал полотно на мелкие кусочки под изумленные возгласы публики.
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:10