Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении

12 октября внучка королевы Елизаветы сочеталась браком с Джеком Бруксбэнксом, управляющим ночного клуба в Британии. Пара обвенчалась в часовне Святого Георга, где до них обручили Меган Маркл и принца Гарри. После этого гости отправились в Виндзорский замок на торжественный банкет.На венчании Миддлтон и Маркл сидели рядом, так что фотографы и пресса не смогли не сравнить образы двух герцогинь. Платье цвета фуксия от Alexander McQueen на супруге принца Уильяма восхитило публику и критиков, которые сочти его подчёркивающим красоту только что вышедшей из декрета многодетной матери. Пальто Маркл от модного дома Givenchy, напротив, назвали скучным и неподходящим к её внешности.Обе свояченицы надели шляпки в стиле королевского семейства в цвет нарядов. Отметим, что всего на свадьбе присутствовали 800 гостей, из которых такие звёзды, как Робби Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Стивен Фрай, Деми Мур, Элли Голдинг.