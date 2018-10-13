Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении
Кейт Миддлтон в платье цвета фуксия затмила наряд Меган Маркл на свадьбе принцессы Евгении Йоркской. Образ герцогини Кембриджской критики сочли самым удачным на празднике.
12 октября внучка королевы Елизаветы сочеталась браком с Джеком Бруксбэнксом, управляющим ночного клуба в Британии. Пара обвенчалась в часовне Святого Георга, где до них обручили Меган Маркл и принца Гарри. После этого гости отправились в Виндзорский замок на торжественный банкет.
На венчании Миддлтон и Маркл сидели рядом, так что фотографы и пресса не смогли не сравнить образы двух герцогинь. Платье цвета фуксия от Alexander McQueen на супруге принца Уильяма восхитило публику и критиков, которые сочти его подчёркивающим красоту только что вышедшей из декрета многодетной матери. Пальто Маркл от модного дома Givenchy, напротив, назвали скучным и неподходящим к её внешности.
Обе свояченицы надели шляпки в стиле королевского семейства в цвет нарядов. Отметим, что всего на свадьбе присутствовали 800 гостей, из которых такие звёзды, как Робби Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Стивен Фрай, Деми Мур, Элли Голдинг.
12 октября внучка королевы Елизаветы сочеталась браком с Джеком Бруксбэнксом, управляющим ночного клуба в Британии. Пара обвенчалась в часовне Святого Георга, где до них обручили Меган Маркл и принца Гарри. После этого гости отправились в Виндзорский замок на торжественный банкет.
На венчании Миддлтон и Маркл сидели рядом, так что фотографы и пресса не смогли не сравнить образы двух герцогинь. Платье цвета фуксия от Alexander McQueen на супруге принца Уильяма восхитило публику и критиков, которые сочти его подчёркивающим красоту только что вышедшей из декрета многодетной матери. Пальто Маркл от модного дома Givenchy, напротив, назвали скучным и неподходящим к её внешности.
Обе свояченицы надели шляпки в стиле королевского семейства в цвет нарядов. Отметим, что всего на свадьбе присутствовали 800 гостей, из которых такие звёзды, как Робби Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Стивен Фрай, Деми Мур, Элли Голдинг.