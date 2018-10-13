В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел в «спящий режим»

На сегодняшний день сотрудники ведомства NASA находятся в процессе расследования причин, которые заставили ключевые системы телескопа Chandra перейти в «спящий режим». По их словам, такой переход говорит им о том, что все системы работают нормально, идет рациональный расход электроэнергии. Важнейшая система оборудования перестраховалась, направив солнечные батареи максимально в сторону Солнца, а иллюминаторы, наоборот, были развернуты в противоположную сторону. Напомним, что американский космический аппарат Chandra самостоятельно принял решение отправить в спящий режим всю систему телескопа 10 октября, примерно в пять часов вечера по московскому времени.Единственная версия, которую предполагают эксперты, это неполадки с гироскопом, ведь аппарату Chandra уже 19 лет и не исключено, что система может давать сбой. А изначально он был выпущен на пятилетний срок.