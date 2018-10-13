В Facebook появилась функция создания 3D-фотографий

Чтобы создать уникальный 3D-снимок, необходимо сделать фото, воспользовавшись режимом «портрет» на смартфоне с двойной камерой. Далее владельцу аккаунта остается только поделиться результатом. Снимки можно будет смотреть, применяя очки виртуальной реальности от компании-разработчика Oculus.Недавно компания Facebook порадовала клиентов еще одними интересными новинками. Речь идет о смарт-динамиках Portal и Portal+. Как сообщили в корпорации, устройства можно использовать для разговора с видео в приложении Messenger . Кроме этого, присутствуют несколько опций для защиты персональных данных.