В Facebook появилась функция создания 3D-фотографий
Компания Facebook представила новую функцию, которая позволяет создавать и публиковать 3D-фотографии на своей странице в социальной сети. Такая информация появилась на сайте американской корпорации в пятницу, 12 октября.
Чтобы создать уникальный 3D-снимок, необходимо сделать фото, воспользовавшись режимом «портрет» на смартфоне с двойной камерой. Далее владельцу аккаунта остается только поделиться результатом. Снимки можно будет смотреть, применяя очки виртуальной реальности от компании-разработчика Oculus.
Недавно компания Facebook порадовала клиентов еще одними интересными новинками. Речь идет о смарт-динамиках Portal и Portal+. Как сообщили в корпорации, устройства можно использовать для разговора с видео в приложении Messenger . Кроме этого, присутствуют несколько опций для защиты персональных данных.
Чтобы создать уникальный 3D-снимок, необходимо сделать фото, воспользовавшись режимом «портрет» на смартфоне с двойной камерой. Далее владельцу аккаунта остается только поделиться результатом. Снимки можно будет смотреть, применяя очки виртуальной реальности от компании-разработчика Oculus.
Недавно компания Facebook порадовала клиентов еще одними интересными новинками. Речь идет о смарт-динамиках Portal и Portal+. Как сообщили в корпорации, устройства можно использовать для разговора с видео в приложении Messenger . Кроме этого, присутствуют несколько опций для защиты персональных данных.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:00