Восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале
В Непале как минимум восемь альпинистов погибли при подъеме на вершину Гурджа Химал. Среди них были граждане Южной Кореи. Это произошло в субботу, 13 октября.
Причиной трагического инцидента стал сильный буран. Отмечается, что еще один человек пока числится пропавшим без вести.
СМИ уже сообщали о пропаже пяти альпинистов из Южной Корее и четырех непальских проводников. В местности фиксировался сильный шторм, который обрушился в пятницу, 12 октября, в вечернее время.
Пока нет информации о том, есть ли среди погибших россияне. Информация по этому поводу уточняется.
Причиной трагического инцидента стал сильный буран. Отмечается, что еще один человек пока числится пропавшим без вести.
СМИ уже сообщали о пропаже пяти альпинистов из Южной Корее и четырех непальских проводников. В местности фиксировался сильный шторм, который обрушился в пятницу, 12 октября, в вечернее время.
Пока нет информации о том, есть ли среди погибших россияне. Информация по этому поводу уточняется.
В мире
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:54