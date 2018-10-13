Восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале

Причиной трагического инцидента стал сильный буран. Отмечается, что еще один человек пока числится пропавшим без вести.СМИ уже сообщали о пропаже пяти альпинистов из Южной Корее и четырех непальских проводников. В местности фиксировался сильный шторм, который обрушился в пятницу, 12 октября, в вечернее время.Пока нет информации о том, есть ли среди погибших россияне. Информация по этому поводу уточняется.