Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом из «Звездных войн»

Анна Седокова снова подверглась критике со стороны своих подписчиков. На этот раз неоднозначную реакцию пользователей вызвала фотография артистки, которую она опубликовала в сети Instagram. На ней певица запечатлена в золотом костюме и белой шубке поверх него, а рядом с ней чемодан. Свой пост Седокова сопроводила словами о том, что ее вид на фото, как нельзя лучше «экранизируют» ее жизнь: сначала она едет на концерт, а сразу после него на Сардинию.Внимательные подписчики сразу обратили внимание на неточность в употреблении слов. Артистке написали, что правильно было бы написать «иллюстрируют», а не «экранизируют». Некоторые пользователи раскритиковали ее наряд, посчитав, что в нем она похожа на робота из «Звездных войн», а верхний наряд вообще назвали «странной шубкой из чебурашки», которая при всем никак не смотрится с золотым костюмом.Были, конечно, и те, кому образ Седоковой пришелся по вкусу, особенно мужской части аудитории. Некоторые из них, впрочем, сокрушались по поводу того, что «Аню в купальнике до лета уже не увидеть».