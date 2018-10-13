Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной на носу

Дочь певицы Риты Дакоты Мия встретит свой первый в ее жизни день рождения с неприятной ссадиной на носу. Маленькую Мию привезли в магазин одежды для детей мама и бабушка, чтобы выбрать ей праздничный наряд. Однако шопинг закончился травмой для будущей именинницы.Ранее Рита Дакота признавалась, что Влад Соколовский ей не враг и они вместе учатся находить общий язык после расставания, чтобы это не отразилось на маленьком ребенке.