Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной на носу
Дочь российской певицы Риты Дакоты Мия отметит свой первый в жизни день рождения с ссадиной на носу. «Травму» девочка получила в результате столкновения с собственной бабушкой.
Дочь певицы Риты Дакоты Мия встретит свой первый в ее жизни день рождения с неприятной ссадиной на носу. Маленькую Мию привезли в магазин одежды для детей мама и бабушка, чтобы выбрать ей праздничный наряд. Однако шопинг закончился травмой для будущей именинницы.
Ранее Рита Дакота признавалась, что Влад Соколовский ей не враг и они вместе учатся находить общий язык после расставания, чтобы это не отразилось на маленьком ребенке.
Дочь певицы Риты Дакоты Мия встретит свой первый в ее жизни день рождения с неприятной ссадиной на носу. Маленькую Мию привезли в магазин одежды для детей мама и бабушка, чтобы выбрать ей праздничный наряд. Однако шопинг закончился травмой для будущей именинницы.
Ранее Рита Дакота признавалась, что Влад Соколовский ей не враг и они вместе учатся находить общий язык после расставания, чтобы это не отразилось на маленьком ребенке.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00