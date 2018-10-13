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Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной на носу

Дочь российской певицы Риты Дакоты Мия отметит свой первый в жизни день рождения с ссадиной на носу. «Травму» девочка получила в результате столкновения с собственной бабушкой.

Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной на носу

Дочь певицы Риты Дакоты Мия встретит свой первый в ее жизни день рождения с неприятной ссадиной на носу. Маленькую Мию привезли в магазин одежды для детей мама и бабушка, чтобы выбрать ей праздничный наряд. Однако шопинг закончился травмой для будущей именинницы.

Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной на носу

Ранее Рита Дакота признавалась, что Влад Соколовский ей не враг и они вместе учатся находить общий язык после расставания, чтобы это не отразилось на маленьком ребенке.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:00

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