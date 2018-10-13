Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на фото
В Сети показали на фото флагманский смартфон Samsung W2019, выполненный в виде раскладушки. Устройство засветилось в базе китайского регулятора TENAA.
В базе гаджет представлен под кодовым названием Lykan. По словам экспертов IT-индустрии, никаких сюрпризов во внешнем виде гаджета они не увидели. Смартфон имеет два дисплея, характеристики которых не сообщаются, однокристальный процессор Snapdragon 845 и сдвоенную камеру.
По предварительной информации, новый флагман Samsung будет работать на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, а обновление до Android 9.0 Pie произойдет только в следующем году.
Снимки гаджета доступны по ссылке.
В базе гаджет представлен под кодовым названием Lykan. По словам экспертов IT-индустрии, никаких сюрпризов во внешнем виде гаджета они не увидели. Смартфон имеет два дисплея, характеристики которых не сообщаются, однокристальный процессор Snapdragon 845 и сдвоенную камеру.
По предварительной информации, новый флагман Samsung будет работать на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, а обновление до Android 9.0 Pie произойдет только в следующем году.
Снимки гаджета доступны по ссылке.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:30