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Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на фото

В Сети показали на фото флагманский смартфон Samsung W2019, выполненный в виде раскладушки. Устройство засветилось в базе китайского регулятора TENAA.

Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на фото

В базе гаджет представлен под кодовым названием Lykan. По словам экспертов IT-индустрии, никаких сюрпризов во внешнем виде гаджета они не увидели. Смартфон имеет два дисплея, характеристики которых не сообщаются, однокристальный процессор Snapdragon 845 и сдвоенную камеру.
По предварительной информации, новый флагман Samsung будет работать на базе операционной системы Android 8.1 Oreo, а обновление до Android 9.0 Pie произойдет только в следующем году.

Снимки гаджета доступны по ссылке.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:30

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