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Беременная Натали Неведрова из "Орла и решки" попала в ДТП

Беременная Натали Неведрова из "Орла и решки" попала в ДТП с машиной такси. Сдавая назад, водитель наехал на проходящую мимо телеведущую.

Беременная Натали Неведрова из "Орла и решки" попала в ДТП

Неведрова, находящаяся на пятом месяце беременности, рассказала поклонникам о неприятном инциденте, который мог обернуться трагедией. Обходя машину такси, ведущая столкнулась с невнимательностью автомобилиста, ведь тот не соизволил проверить, есть ли кто-то позади автомобиля. Неведрова пишет, что после столкновения у неё сначала сильно забилось сердце, а затем мучительно заболело в виске.

Тем не менее, серьёзных ушибов молодая мать не получила, однако не смогла не пожаловаться подписчикам на возмутительную ситуацию. Отметим, что от мужа Евгения Машкова у теледивы уже есть 3-летняя дочь Мари-Николь.

Пол второго ребёнка пара не знает, поскольку с помощью УЗИ разглядеть какие-то признаки пока не получилось. Супруги мечтают о мальчике, но будут рады подарить Мари-Николь и сестрёнку.

Именно из-за желания обзавестись вторым наследником Неведрова и покинула шоу "Орёл и решка". Беременность звезды проходит без токсикоза, и пока она даже не набрала вес ввиду умеренного питания.


 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:25

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