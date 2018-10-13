Беременная Натали Неведрова из "Орла и решки" попала в ДТП

Неведрова, находящаяся на пятом месяце беременности, рассказала поклонникам о неприятном инциденте, который мог обернуться трагедией. Обходя машину такси, ведущая столкнулась с невнимательностью автомобилиста, ведь тот не соизволил проверить, есть ли кто-то позади автомобиля. Неведрова пишет, что после столкновения у неё сначала сильно забилось сердце, а затем мучительно заболело в виске.Тем не менее, серьёзных ушибов молодая мать не получила, однако не смогла не пожаловаться подписчикам на возмутительную ситуацию. Отметим, что от мужа Евгения Машкова у теледивы уже есть 3-летняя дочь Мари-Николь.Пол второго ребёнка пара не знает, поскольку с помощью УЗИ разглядеть какие-то признаки пока не получилось. Супруги мечтают о мальчике, но будут рады подарить Мари-Николь и сестрёнку.Именно из-за желания обзавестись вторым наследником Неведрова и покинула шоу "Орёл и решка". Беременность звезды проходит без токсикоза, и пока она даже не набрала вес ввиду умеренного питания.