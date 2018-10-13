Xperia XZ2 и XZ2 Compact первыми получат Android 9.0 Pie среди смартфонов Sony

Разработчики компании Sony еще в августе заявили, что начнут обновлять свои предыдущие флагманские модели до новой операционной системы. Тогда программисты сообщили, что в первую очередь это касается Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact. Это должно было произойти в ноябре, но некоторые устройства начали обновляться уже сейчас.Объем патча обновления составляет 1 гигабайт. Благодаря новой версии Android 9.0 Pie будут устранены 14 дыр в системе безопасности. По мнению экспертов, следующим гаджетом Sony, который получит Android 9.0 Pie станет Xperia XZ2 Premium. Это также произойдет раньше обещанного срока.