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Xperia XZ2 и XZ2 Compact первыми получат Android 9.0 Pie среди смартфонов Sony

Эксперты IT-индустрии заявили, что смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact первыми получат операционную систему Android 9.0 Pie среди смартфонов Sony. Пользователи уже начали получать «по воздуху» обновление 52.0.A.3.27.

Xperia XZ2 и XZ2 Compact первыми получат Android 9.0 Pie среди смартфонов Sony

Разработчики компании Sony еще в августе заявили, что начнут обновлять свои предыдущие флагманские модели до новой операционной системы. Тогда программисты сообщили, что в первую очередь это касается Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact. Это должно было произойти в ноябре, но некоторые устройства начали обновляться уже сейчас.

Объем патча обновления составляет 1 гигабайт. Благодаря новой версии Android 9.0 Pie будут устранены 14 дыр в системе безопасности. По мнению экспертов, следующим гаджетом Sony, который получит Android 9.0 Pie станет Xperia XZ2 Premium. Это также произойдет раньше обещанного срока.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:23

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