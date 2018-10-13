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Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой Темниковой ради пиара

В своем очередном интервью Эдгар Запашный сделал откровенное признание относительно личной жизни. Артист рассказал, что ему пришлось однажды обманывать поклонников, разыгрывая любовь с исполнительницей Еленой Темниковой ради пиара. Встречаться с певицей его заставили продюсеры одного известного канала.

Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой Темниковой ради пиара

Эдгар и Аскольд Запашные являются одними из самых известных дрессировщиков в стране. У братьев имеется целая армия поклонниц, которые сходят по ним с ума. Однако очень многие из девушек даже не представляют, что 42-летний Эдгар – многодетный отец.

Старший из Запашных, как и его брат, утверждает, что не любит говорить о личной жизни. Однако о том, что в его жизни был не очень приятный момент, когда он был вынужден изображать пылкие чувства к известной певице, он все же рассказал. По словам Эдгара, своих поклонников он обманывать не хотел, но ему пришлось встречаться с участницей группы Serebro Еленой Темниковой ради работы. На этот шаг его вынудили пойти продюсеры канала, с которым сотрудничал артист. Как отметил сам дрессировщик, это был единственный случай, когда он был вынужден обмануть публику.


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:15

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