Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой Темниковой ради пиара

Эдгар и Аскольд Запашные являются одними из самых известных дрессировщиков в стране. У братьев имеется целая армия поклонниц, которые сходят по ним с ума. Однако очень многие из девушек даже не представляют, что 42-летний Эдгар – многодетный отец.Старший из Запашных, как и его брат, утверждает, что не любит говорить о личной жизни. Однако о том, что в его жизни был не очень приятный момент, когда он был вынужден изображать пылкие чувства к известной певице, он все же рассказал. По словам Эдгара, своих поклонников он обманывать не хотел, но ему пришлось встречаться с участницей группы Serebro Еленой Темниковой ради работы. На этот шаг его вынудили пойти продюсеры канала, с которым сотрудничал артист. Как отметил сам дрессировщик, это был единственный случай, когда он был вынужден обмануть публику.