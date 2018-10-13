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Красовский решил снять чёрную комедию «Праздник» о блокаде Ленинграда

Режиссёр Алексей Красовский объявил благотворительный сбор средств на фильм «Праздник» о жизни блокадного Ленинграда. Он утверждает, что хоть местами юмор будет и чёрным, но в общем картина будет нести свет и новогоднее настроение.

Красовский решил снять чёрную комедию «Праздник» о блокаде Ленинграда

Сбор средств Красовский объявил на платформе Planeta.ru. По сценарию, в канун Нового года в блокадном Ленинграде в семье Воскресенских отмечают праздник шесть человек. Виновником торжества является курица, которую должны приготовить к праздничному столу. Дом Воскресенских во время войны находится «на особом счету», кухарку у них забрали, и приготовить курицу некому. На Новый год младший сын пригласил девушку, а дочь – своего будущего мужа. Все события будут разворачиваться в кругу шести участников праздника и курицы.

Режиссёр Алексей Красовский рассказывает о том, что иногда юмор будет не совсем уместный к блокадному Ленинграду, но фильм в целом будет нести праздничное настроение и светлых моментов будет больше, чем грустных. Он планирует закончить съёмки уже этой зимой.


 
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Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:00

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