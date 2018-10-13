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Иван Ургант показал оригинальный танцевальный флешмоб

Иван Ургант непревзойденный мастер розыгрышей и различных смешных флешмобов.

Шоумен имеет абсолютное чувство юмора, что не раз демонстрировал во многих своих передачах, а в частности, в "Вечернем Урганте".

Иван Ургант показал оригинальный танцевальный флешмоб

Все знают, что Ваня - музыкальный человек, играет хорошо играет на гитаре и неплохо поёт. Но теперь и телезрители, и подписчики Instagram увидели, как замечательно Ургант-младший еще и танцует.

Со своей командой Иван запустил оригинальный и смешной флешмоб, в котором можно видеть, как вся их жизнь идёт под ритмы современных мотивов. Нужно отметить, что с Ваней "весело зажигает" не только его команда, но и зрители, охрана и даже бабушка в гардеробе.

Кстати, сам ведущий дотанцевался до того, что порвал брюки.

Иван Ургант показал оригинальный танцевальный флешмоб

Разумеется, после такого зажигательного танца равнодушных не осталось. Буквально все подписчики социальной сети оставили позитивные комментарии и заявили, что с радостью бы присоединились к этому перфомансу.

За считанные часы танцевальное видео собрало огромное количество комментариев и лайков.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11

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