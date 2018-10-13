Пышная звезда «Дома-2» Александра Черно в Instagram выложила фото в черном боди

"Вы можете писать в комментариях всё, что хотите и мне странно, что вы ещё не поняли? что мне всё равно!", - комментирует пост пышная красотка.

Хоть девушка и переживает по поводу своего лишнего веса, но ее переживания не отражаются на желании много и вкусно поесть. Когда-то Саша села на диету, однако ей вскоре это наскучило, и она вернулась к своему прежнему режиму питания. При этом девушка обвинила специалистов-диетологов, которые не смогли ей помочь.Но Саша любит и любима. А если её молодой человек Иосиф Оганесян принимает ее такой, какая она есть, то Черно не видит смысла меняться и худеть. Тем более, что это нудно и не интересно.А в том, что у неё нет комплексов, убедились очередной раз ее подписчики, которые порадовались за фотографию в Instagram. Там девушка позирует перед камерой в обтягивающем черном боди.По обыкновению, комментаторы разделились на два лагеря. Одни написали, что у неё большой живот и позориться так не следовало бы, а другие поддержали Александру и посоветовали ей и дальше плевать на завистников и хейтеров и радовать своего Йосю.