Звезда «Дома-2» Алексей Самсонов закрутил роман с бывшей женой футболиста Андрея Ещенко

«Самсонов лучше бы ты этого не делал! Ты сам себе роешь могилу, разве не понятно? Фотографией с Марией ты точно закрыл сам себе дорогу к сыну!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

Не секрет, что Алексей Самсонов и Юлия Щаулина по-прежнему являются законными супругами, ведь развод, который должен был состояться в конце прошлого месяца, так до сих пор и не состоялся. Девушка продолжает заявлять, что муж неоднократно изменял ей, а одна из любовниц даже предоставила неопровержимые доказательства неверности молодого человека.И вот несколько часов назад звезда прославленного реалити-шоу «Дом-2» разместил в личном инста-блоге новую фотографию, на которой Леша запечатлен в компании загадочной блондинки. Как выяснилось, таинственной незнакомкой является бывшая супруга российского футболиста Андрея Ещенко.Сам Алексей отказывается как-либо комментировать связь с Марией. По словам Самсонова, он никому ничего не обязан рассказывать и именно поэтому намерен воздержаться от ответов на многочисленные вопросы поклонников. Стоит отметить, что и экс-избранница спортсмена от заявлений отказалась. А это может означать и то, что молодых людей связывают исключительно дружеские отношения.Конечно же, что многих верных фанатов Алексея обескуражило, что мужчина закрутил новый роман в то время, как еще является законным супругом Юлии Щаулиной. Некоторые поклонники звездного семейства даже начали поговаривать о том, что после подобной публикации блондинка уж точно не позволит бывшему возлюбленному общаться с наследником.К слову, предыдущий брак новой пассии Самсонова тоже закончился скандальным расставанием. Два года назад Мария во всеуслышание заявила, что Андрей Ещенко изменяет ей.