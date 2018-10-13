Анна Хилькевич в Instagram пожаловалась на мошенников

В блоге Анны Хилькевич насчитывается около восьми миллионов подписчиков, поэтому не удивительно, что кто-то решил воспользоваться славой российской актрисы и подзаработать на этом.31-летняя звезда утверждает, что никаких конкурсов не устраивала, и уж тем более не просила перевести деньги куда-либо. Она предупреждает, что вовсе не страдает подобного рода играми в интернете, и это всё дело рук мошенников.Анна Хилькевич просит своих подписчиков не верить в такие розыгрыши и быть очень осторожными, принимая участие в новых конкурсах от имени известных личностей. Скорее всего, это всё обман и вымогательство денег.